Expedition Wild Super-Elch USA 2013 Für Casey war bisher das Bild des einsam durch die Wälder streifenden Elchs die Norm. Aber nachdem er im Centennial Valley in Montana auf eine Gruppe von sieben Elchen gestoßen ist, sieht er sein Wissen über diese Tiere in Frage gestellt. Um die Bildung von Elch-Gruppen zu verstehen, begibt sich Casey nach Alaska. Dort versucht er, sich undercover einem Elchrudel anzuschließen. Dabei lernt er viel über die Tiere und ihr Verhalten, von der Umwerbung bis zum Kampf. Tief im Park sieht sich Casey plötzlich von lauter Elchen umgeben. Hat er das Glück, zwei Elchbullen beim Revierkampf beobachten zu können?