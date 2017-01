National Geographic Wildlife 12:00 bis 12:45 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Sommerlaunen USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Michigans glühende Hitze fordert in dieser Episode ihren Tribut von Dr. Pol und seinem Team. Doch die Tiere leiden unter den hohen Temperaturen genauso. Während Dr. Pol und Charles ein Kalb, das an einer Lungenentzündung erkrankt ist, behandeln, müssen Brenda und Sarah in der allergrößten Hitze dabei helfen, Ferkel auf die Welt zu bringen. Die Arbeit ist unglaublich anstrengend und kraftraubend. Zusätzlich leidet das Team unter den unangenehmen und ekligen Gerüchen, die die Sommersonne entstehen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol