National Geographic Wildlife 07:15 bis 08:05 Dokusoap Der Hundeflüsterer Riesen Wirbel um Miles USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Der ehemalige Guns'N'Roses-Schlagzeuger Matt Sorum verbringt seine Zeit am liebsten mit seiner Freundin und der zehn Monate alten Französischen Bulldogge Miles. Doch sobald Miles einen anderen Hund sieht, dreht er völlig durch. Cesar Millan schaut vorbei, um den beiden zu helfen. Pitbull Maxie und die Amerikanische Bulldogge Booker werden als Therapiehunde eingesetzt und besuchen Kinder in Krankenhäusern. Doch Maxie wird ausgemustert, weil sie einen Bichon Frisé, einen pudelartigen Hund, getötet hat. Cesar Millan versucht, einen Grund für ihre Maxis Aggressivität zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

