Die Brüder Celal, Sami und Mesut (Kostja Ullman, Kida Ramadan, Eko Fresh) haben auf den ersten Blick nichts gemeinsam - außer, dass die drei Loser mit über 30 immer noch in einer WG zusammenleben. Ihr ererbter Brautmodeladen steht kurz vor dem Bankrott, die Zwangsräumung droht. Als sich das Junggesellen-Trio überraschend um ein kleines Mädchen kümmern muss, stellt die Kleine ihre Lebensentwürfe gehörig auf den Kopf. In einem Crashkurs müssen die Chaoten lernen, Verantwortung zu übernehmen. - Plötzlich Papa: Kostja Ullman und Rapper Eko Fresh in einem turbulenten Remake des Komödienhits "Drei Männer und ein Baby". In Google-Kalender eintragen