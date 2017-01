Sky Action 17:35 bis 19:15 SciFi-Film Air USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Erde ist nuklear verseucht. Die letzten Menschen liegen in einer unterirdischen Anlage im Kälteschlaf, um in ferner Zukunft eine neue Gesellschaft zu gründen. Die Wächter Bauer und Cartwright (Norman Reedus, Djimon Hounsou) müssen dafür sorgen, dass die fragile Atmosphäre in der Anlage stets stabil bleibt. Aber nicht nur sind sich die zwei Männer zunehmend uneinig, wie die Aufgabe zu erfüllen ist. In der Feindlichkeit ihrer Umgebung kämpfen sie zugleich darum, nicht den Verstand zu verlieren. - Nach der atomaren Apokalypse: klaustrophobische Sci-Fi-Spannung, produziert vom "The Walking Dead"-Macher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Norman Reedus (Bauer) Djimon Hounsou (Cartwright) Sandrine Holt (Abby) Michael Hogan (Präsident) Peter Benson (Anchorman) Paula Lindberg (Reporterin) Ryan Beil (Reporter) Originaltitel: Air Regie: Christian Cantamessa Drehbuch: Christian Cantamessa, Chris Pasetto Kamera: Norm Li Musik: Edo Van Breemen Altersempfehlung: ab 12