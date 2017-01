Sky Action 05:30 bis 07:05 Horrorfilm Dementia USA 2015 Nach einer Vorlage von Raphael Margules, J.D. Lifshitz, Mike Testin 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kriegsveteran George (Gene Jones) leidet an Demenz. Sein entfremdeter Sohn Jerry (Peter Cilella) heuert kurzerhand die Krankenschwester Michelle (Kristina Klebe) an, die sich um ihn kümmern soll. Aber Georges Zustand verschlechtert sich immer mehr. Ist es tatsächlich seine Krankheit, die ihm allmählich den Verstand raubt? Oder steckt doch etwas anderes dahinter? George ahnt, dass die undurchsichtige Michelle ein dunkles Geheimnis verbirgt. - Fesselnder Horrorthriller: "The Hateful 8"-Star Gene Jones in der Gewalt einer diabolischen Pflegerin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gene Jones (George Lockhart) Kristina Klebe (Michelle) Hassie Harrison (Shelby Lockhart) Peter Cilella (Jerry Lockhart) Richard Riehle (Sam) Steve Agee (Larry) Tony Denison (MC) Originaltitel: Dementia Regie: Mike Testin Drehbuch: Meredith Berg Kamera: Mike Testin Musik: Jason Turbin Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 274 Min. Die vier Musketiere

Abenteuerfilm

3sat 04:50 bis 06:30

Seit 74 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 34 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 34 Min.