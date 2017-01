Sky Sport Austria 18:00 bis 20:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SK Puntigamer Sturm Graz - SK Rapid Wien, 7. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Fünf Siege aus sechs Spielen. Der Meister von 2011 sitzt wieder auf dem Thron: Die Stimmung nach dem 3:1 im Spitzenspiel gegen den Zweiten Altach könnte bei Sturm Graz kaum besser sein. "Das fühlt sich sehr gut an", meinte Mittelfeldmann Stefan Hierländer, "aber wir wissen ganz genau, dass wir demütig sein müssen, weiterarbeiten müssen und dann kann der Weg gut ausschauen bis zum Ende der Saison." Auch Sturm-Coach Franco Foda war "mit meinen Spielern sehr zufrieden. Wir sind sehr schlecht gestartet, sind dann sehr gut zurückgekommen. Man hatte nie das Gefühl, dass wir aus der Spur gekommen sind und sind verdient in Führung gegangen." Holt sich Sturm gegen Vizemeister R. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie