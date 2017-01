Sky Sport Austria 12:00 bis 14:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SV Guntamatic Ried - FC Red Bull Salzburg, 4. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit dem 2:0-Heimsieg über den Aufsteiger St. Pölten fuhr Titelverteidiger Red Bull Salzburg zwar seinen ersten Liga-Dreier in dieser Saison ein, Trainer Oscar Garcia fand dennoch ein Haar in der Suppe. "Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Die Chancenverwertung muss aber besser werden. Wir dürfen auch nicht so viele Chance zulassen", monierte der RB-Coach, dessen Team derzeit den fünften Tabellenplatz belegt. Die SV Ried hat derweil andere Probleme. Nach der 0:1-Niederlage gegen den WAC finden sich die Oberösterreicher auf dem vorletzten Tabellenrang wieder. Findet RB nach dem ersten Erfolgserlebnis zu alter Stärke oder können die Innstädter den Favoriten ärgern? Kommentar: M. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie