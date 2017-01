Sky Sport Austria 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SV Guntamatic Ried - SK Puntigamer Sturm Graz, 2. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Traumstart in die neue Saison! "Wenn man zu Hause 3:1 gegen Salzburg gewinnt und man selbst auch noch ein Tor erzielt, kann eine Saison nicht besser beginnen", freute sich Sturms Marc Andre Schmerböck, "wir haben in der ersten Hälfte unglaublich gut nach vorne gespielt und hinten wenig zugelassen." Auch Sky Experte Heribert Weber war von der Leistung der Steirer begeistert: "Sturm Graz hat mit dem Sieg gegen den amtierenden Meister die Erwartungshaltung der Fans extrem in die Höhe getrieben. Sie haben aus drei Chancen drei Tore gemacht." Glänzt Sturm auch in Ried mit einem Dreier? Die Innstädter gingen zum Saisonauftakt bei Vizemeister Rapid mit 0:5 unter. Kommentar: Charly Le. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

