Vor dem Spiel in Leverkusen hatte Freiburgs Trainer Christian Streich gewarnt, "wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einen Strudel geraten". Drei Spiele hatte der SC zuvor in Folge verloren. Durch das glückliche 1:1 in der BayArena sind die Breisgauer noch nicht in Sicherheit, haben aber immerhin die Negativserie beendet. Mittendrin in einem gefährlichen Strudel befindet sich dagegen Darmstadt 98. Das 0:2 gegen den bis dahin sieglosen HSV war die fünfte Niederlage in Serie. Die Fans riefen danach "Meier raus". Und das Präsidium erhörte die Rufe und entließ Trainer Norbert Meier. In Freiburg sitzt Ramon Berndroth, der Leiter des Nachwuchszentrums, auf der Darmstädter Bank.