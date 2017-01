Sky Bundesliga 16:00 bis 18:00 Fußball Fußball: Bundesliga Bayer Leverkusen - SV Darmstadt 98, 10. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Nach der Darmstädter 0:2-Heimniederlage gegen RB Leipzig konnte Norbert Meier seiner Mannschaft "nicht viel vorwerfen. Wir haben defensiv gut gestanden und wenig zugelassen", erklärte der Trainer der "Lilien". Letztlich habe sein Team "alles getan, aber Leipzig hat die Qualität und herausragende Spieler. Gegen Leipzig kann man verlieren", so Meiers Fazit. Sein Problem: Das alles trifft auch auf den kommenden Gegner Bayer Leverkusen zu. Damit es seinem Team nicht genauso ergeht wie gegen RB und es wieder mit leeren Händen dasteht, wünscht sich Meier in den Offensivaktionen mehr Ruhe. Denn gegen Leipzig waren ihm seine Spieler "bei Ballgewinnen zu hektisch". Kommentar: In Google-Kalender eintragen Bildergalerie