Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: Bundesliga SV Darmstadt 98 - Eintracht Frankfurt, 2. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Länderspielunterbrechung kommt Darmstadt 98 vor dem Hessen-Derby ganz gelegen. "Ich bin froh, dass jetzt nochmal eine Pause ist, in der wir weiter Dinge verbessern können", sagt Norbert Meier. Das 0:2 in Köln habe gezeigt, "dass wir noch sehr viel an den Mechanismen arbeiten müssen", erklärt der Coach der "Lilien". Aus Frankfurter Sicht kommt der FIFA-Break dagegen zur Unzeit. Die "Adler" haben mit dem 1:0-Auftaktsieg gegen Schalke viel Auftrieb bekommen und wollen darauf weiter segeln. "Wir haben Schalke mit Leidenschaft besiegt, das muss für uns charakteristisch werden", fordert SGE-Trainer Niko Kovac. Moderation: Michael Leopold, Experte: Michael Fr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Leopold

