TNT-Serie 16:10 bis 16:55 Mysteryserie Pretty Little Liars Trügerische Hoffnung USA 2011 16:9 Merken Nachdem sich die schreckliche Nachricht über Ian wie ein Lauffeuer in Rosewood verbreitet hat, müssen Aria, Emily, Hanna und Spencer sowie ihre Familien mit dem Ausgang der Geschichte fertig werden. Spencer sucht Trost bei ihrer Familie, während Aria sich an Ezra wendet. Nur Emily glaubt nicht, dass die Sache bereits ausgestanden ist und sucht nach Hinweisen, die sie vielleicht übersehen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Michael Grossman Drehbuch: Maya Goldsmith Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12