TNT-Serie 13:05 bis 13:50 Krimiserie Cold Case Wahre Berufung USA 2008 16:9 Lilly Rush und ihr Team stellen neue Untersuchungen im Mordfall einer jungen Lehrerin an, die vor 17 Jahren vor ihrer Schule getötet wurde. Die Frau hatte sich an einer Problemschule engagiert und war nach anfänglichen Schwierigkeiten bei den jungen Leuten sehr beliebt. Als ein ehemaliger Schüler die Autoschlüssel der Frau in einem alten Schreibtisch findet, wird der Fall nochmals aufgerollt. Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Cassidy Freeman (Laura McKinney '91) Originaltitel: Cold Case Regie: Paris Barclay Drehbuch: Christopher Silber Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine