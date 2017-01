Heimatkanal 20:15 bis 21:45 Heimatfilm Da wo die Liebe wohnt D, A 2002 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hansi heiratet seine Jugendliebe, die Tierärztin Regina. Doch schnell muss er erkennen, wie leicht Idyll und Zufriedenheit seiner Familie in Gefahr geraten können. So sorgen Gerüchte um das Auftauchen des tot geglaubten Vaters seiner kleinen Nichte Sonja für Unruhe. Erzrivalin Viktoria Perterer lockt Bruder Franz in ihr Bett und nützt die finanzielle Abhängikgeit von Hansis Schwiegervater Brunner aus, um an die millionenschweren Wasserquellen der Sandgrubers zu kommen. Am meisten machen Hansi jedoch die Verführungskünste seiner bildhübschen Angestellten Selina zu schaffen und vorerst ahnt niemand, dass auch dahinter ein wahnwitziger Plan Viktorias steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hansi Hinterseer (Hansi Sandgruber) Anja Kruse (Viktoria Perterer) Karina Thayenthal (Regina Sandgruber) Janina Voosen (Selina Mittermüller) Günter Waidacher (Franz Sandgruber jr.) Evamaria Salcher (Katharina "Kathl" Sandgruber) Laura Ferrari (Sonja Sandgruber) Originaltitel: Da wo die Liebe wohnt Regie: Kurt Ockermüller Drehbuch: Eduard Ehrlich Kamera: Martin Stingl Musik: Hans Zinkl