Heimatkanal 14:05 bis 15:40 Heimatfilm Hochzeit auf Immenhof D 1956 Stereo

Oma Jantzen ist verzweifelt, die Schulden sind ihr über den Kopf gewachsen, der Immenhof ist nicht mehr zu halten. Hilflos müssen sie und Jochen von Roth, in dessen Haus die Familie Zuflucht gefunden hat, mit ansehen, wie der Gerichtsvollzieher das geliebte Anwesen versiegelt. In vier Wochen soll die Versteigerung stattfinden.

Schauspieler: Angelika Meissner-Voelker (Dick) Heidi Brühl (Dalli) Paul Klinger (Jochen von Roth) Margarethe Haagen (Oma Jantzen) Hans Nielsen (Pankraz) Paul Henckels (Dr. Pudlich) Matthias Fuchs (Ethelbert) Originaltitel: Hochzeit auf Immenhof Regie: Volker von Collande Drehbuch: Per Schwenzen Kamera: Fritz Arno Wagner Musik: Hans-Martin Majewski Altersempfehlung: ab 6