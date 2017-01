Goldstar TV 23:00 bis 01:15 Magazin Schlager & Co Extra Jahresrückblick D 2016 Stereo 16:9 Merken Auf der Wiesn war man sich einig: Der Hit des Jahres 2016 heißt 'Hulapalu'. Oder war es doch "Die immer lacht?" Die GoldStar TV-Moderatoren Sonja Weissensteiner und Michael Holm wissen im "Schlager & Co Extra Jahresrückblick" natürlich die Antwort darauf. Dazu schauen sie zurück auf große Produktionen, eine eindrucksvolle Gästeliste im Studio, wichtige Touren, Ereignisse, Tops und Flops der Schlagerbranche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schlager & Co - Extra