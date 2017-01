Goldstar TV 10:00 bis 11:00 Show Schlager & Co D Stereo 16:9 Merken Neues aus der Schlagerbranche. Hier ist der Schlagerfan am Puls der Zeit. Neue und junge Künstler der Schlagerszene präsentieren Aktuelles, dazu gibt es die größten Hits bekannter Schlagerstars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Andrea Berg, Münchener Freiheit, G. G. Anderson, Nicole, Michael Wendler, Heino, Leonard, Semino Rossi, Die Seer, Nockalm Quintett, Olaf Berger, Michael Hirte, Traumbild, Ute Freudenberg, Nik P, Santiano Originaltitel: Schlager & Co.

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 164 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:50

Seit 103 Min. Kung Fu Panda

Trickfilm

VOX 09:05 bis 10:50

Seit 93 Min. Vorstadtkrokodile 3

Abenteuerfilm

Super RTL 09:25 bis 10:45

Seit 73 Min.