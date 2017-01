Discovery Channel 23:20 bis 00:45 Dokumentation Angriff aus der Dunkelheit - Der Weiße Hai Südafrikas USA 2014 Stereo 16:9 Merken An der Küste Südafrikas versetzt die Legende um "Submarine" Einheimische und Urlauber in Schrecken. Der riesige Weiße Hai gilt als das größte Exemplar seiner Art und die Spuren seines Daseins sorgen immer wieder für Besorgnis und Gänsehaut. Denn das Tier soll für unzählige tödliche Angriffe auf Menschen verantwortlich sein. Seine tatsächliche Existenz konnte wissenschaftlich allerdings noch nicht bewiesen werden. Diese Dokumentation rekonstruiert die Übergriffe auf die Wassersportler und untersucht die vorliegenden Beweise zur Klärung der dringlichen Frage: Mythos oder lebendige Bedrohung für den Menschen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angriff aus der Dunkelheit - Der Weiße Hai Südafrikas