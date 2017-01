Discovery Channel 17:30 bis 18:20 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Gekentert USA 2014 Stereo 16:9 Merken Mayday, Mayday! Bei der US-Küstenwache in Kodiak geht ein Notruf ein. Die "Arctic Hunter" ist drei Kilometer von Dutch Harbor entfernt auf Grund gelaufen. Das Fangboot droht zu sinken. Alle Kapitäne in der Umgebung werden über Funk dazu aufgerufen, den schiffbrüchigen Seeleuten beizustehen, bis die Rettungskräfte am Unglücksort eintreffen. Skipper Kapitän Elliott Neese und die Crew der "Saga" befinden sich zufällig in der Nähe und bergen ihre Krabbenfischerkollegen aus der eiskalten Beringsee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadliest Catch Altersempfehlung: ab 12