Discovery Channel 07:20 bis 08:00 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Feindesland USA 2013 Stereo 16:9 Merken Alles oder nichts: Schiffskapitän Scott Campbell Jr. und seine Besatzung gehen in dieser Episode in der Beringsee hohe Risiken ein. Denn die Crew ist durch eine unfreiwillige Auszeit beim Krabbenfang ins Hintertreffen geraten. Damit die Fangsaison für die Seeleute nicht zum finanziellen Fiasko wird, nehmen sie Kurs auf das berüchtigte Kontinentalschelf. Die Region ist bekannt für ihre riesigen Eismeerkrabbenpopulationen. Die Tiere dort ausfindig zu machen gleicht jedoch einem Vabanquespiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Andy Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Josh Harris (Himself - Deckhand: Time Bandit) Jonathan Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Edgar Hansen (Himself - Captain & Deck Boss & Engineer: Northwestern) Nick Tokman (Himself - Greenhorn: Northwestern) Scott Campbell Jr. (Himself - Captain: Seabrooke) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou

