Spiegel Geschichte 03:00 bis 03:45 Dokumentation Der große Aufbruch - Die Pioniere Amerikas Eine neue Ära USA 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Nach dem Chaos des amerikanischen Bürgerkriegs beginnt in Amerika ein Zeitalter der Aufklärung und des Fortschritts. Dieser Wandel wird von fünf vorausschauenden Männern vorangetrieben, die die Welt für immer verändern werden: John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford, J.P. Morgan und Cornelius Vanderbilt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Men Who Built America Regie: Patrick Reams Drehbuch: Stephen David, Patrick Reams Kamera: Richard V. Lopez Altersempfehlung: ab 12