Spiegel Geschichte 01:05 bis 02:05 Dokumentation Agentin gegen Hitler - Die Geschichte von Noor Inayat Khan USA 2014 Stereo 16:9 Merken Der Film "Enemy oft he Reich" erzählt die Geschichte der jungen Muslima Noor Inayat Khan. 1914 in Moskau geboren wächst sie in London und später in Paris auf. 1940 flieht die Familie vor den deutschen Besatzern aus Frankreich nach Großbritannien. Khan absolviert beim Militär eine Ausbildung zur Funkerin und wird wegen ihrer guten Französischkenntnisse vom Geheimdienst angeworben. Ihre erste Mission führt sie ins besetzte Frankreich, wo sie ab Sommer 1943 für einen britischen Agentenring arbeitet. Im Herbst 1943 wird Khan von der Gestapo verhaftet. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Enemy of the Reich Altersempfehlung: ab 12

