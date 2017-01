Spiegel Geschichte 07:10 bis 08:05 Dokumentation Amerika von oben Utah USA 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 42: Man wähnt sich auf einem anderen Planeten, wenn man über die bizarren und fremdartigen Landschaften des Bundesstaates Utah im Westen der USA fliegt. Salzseen und -wüsten prägen die Region, wie die Bonneville Salt Flats. Die Landschaft ist so "außerirdisch", dass die NASA hier einst das Leben auf dem Mars simulierte. Heutzutage sind die Salzseen die Arena für die schnellsten Landfahrzeuge der Welt, die auf den flachen Ebenen Geschwindigkeiten von über 600 km/h erreichen. Utah ist auch die Heimstätte der Mormonen geworden, die unter ihrem Anführer Brigham Young in das Salt Lake Valley kamen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aerial America

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 367 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 127 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 127 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 127 Min.