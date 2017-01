Disney XD 22:35 bis 22:55 Trickserie The Super Hero Squad Show Mama Dooms Wellnesshotel USA 2011 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Coco Van Doom hat aus Dooms Heimatschloss in Latveria ein Wellnesshotel gemacht und unterwirft nicht nur Chthon, sondern auch ihren Sohn Victor. Die quasi-hypnotisiere Ms. Marvel lädt die Super Hero Squad ein, dort einen Entspannungsurlaub zu verbringen. Obwohl die Squaddies ahnen, dass es eine Falle ist, werden sie dennoch vor Ort von Mama Doom mit einem Super-Entspannungs-Spray in die totale, wehrlose Entspannung versetzt. Als Mama Doom nun die Welt erobern will, greift Victor ein. Ein Leben unter Mamas Herrschaft wäre ihm unerträglich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Super Hero Squad Show