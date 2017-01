Disney XD 11:55 bis 12:15 Trickserie Disneys American Dragon Endlich erwachsen! USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Jake, Trixie, Spud und der Großvater haben nach einem Kampf mit einem magischen Wesen ihre Jugend eingebüßt. Jake findet das großartig, weil er plötzlich 21 ist und alle möglichen Dinge tun kann, die ihm zuvor verwehrt worden waren. Trixie und Spud aber sind so alt geworden, dass sie in einem Altersheim landen. Jake erkennt, dass er noch früh genug erwachsen sein wird und bekämpft das magische Wesen, das sie derart hat altern lassen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Nicholas Filippi, Christian Roman, Steve Loter Drehbuch: Matt Negrete Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6