Disney XD 07:25 bis 07:45 Trickserie Ronks - Keine Steinzeit ohne Alien! Alien-Konkurrenz / Die Schatzkarte F 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Rob fordert Flash zu einem Wettflug zwischen den Ronks und den Wurmulonen heraus. (b) Um sich etwas aus zu ruhen, schickt Walter Flash auf die Suche nach einem erfundenen Schatz. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rolling With the Ronks! Regie: Charles Vaucelle

