Disney XD 05:35 bis 06:00 Trickserie Disneys American Dragon Die Büchse der Pandora USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Durch eine List gelingt es Jake, Spud zur Teilnahme an einem Intelligenztest zu bewegen. Spud schneidet dabei so gut ab, dass er zu einem zweiwöchigen Förderkurs eingeladen wird. Dieser angebliche Kurs wird von dem bösen Zauberer Eli Pandorus betrieben, der sich erhofft, unter den jungen Kursteilnehmern ein Genie zu finden, dass den Zugangscode zur Büchse der Pandora knacken und Pandorus damit den Weg zur Weltherrschaft ebnen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Nicholas Filippi, Christian Roman, Steve Loter Drehbuch: Chris Nee Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6

