Die Massai glauben, dass alle Rinder dieser Welt ihnen gehören. So ist es nur allzu natürlich, dass sich Lemarti und Boni von New York aus auf den Weg nach Texas machen, um zu sehen, wie es "ihren" Tieren geht. Hier im Südwesten der USA spielt die Rinderzucht traditionell eine große Rolle. Die beiden afrikanischen Krieger treffen auf hartgesottene Cowboys und müssen feststellen, dass ihre Vorstellungen von Rindern im Grund gar nicht so verschieden sind. Doch im alltäglichen Umgang gibt es schon gewaltige Unterschiede. Bei diesem "Clash of Cultures" in der Prärie können beide Seite eine Menge von einander lernen. Originaltitel: Warrior Road Trip