David Rocco's Dolce Vita Erlesener Essig CDN 2010 Jede Küche ist mit Essig ausgestattet. Dennoch erlangt die aromatische Flüssigkeit längst nicht so hohes Ansehen wie Olivenöl oder Wein. Dabei wurde Essig schon vor 4.000 Jahren als Heilmittel angesehen und wirkt in gewissen Mengen sehr gesund. David reist nach Volpaia in der Toskana und beobachtet, wie Essig hergestellt wird. Anschließend bereitet er mehrere schmackhafte Gerichte mit ihm zu und macht ein himmlisches Dessert, das auf dem süßen Verwandten des Essigs basiert - dem Vin Santo.