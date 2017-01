National Geographic People 07:20 bis 07:45 Dokumentation Tessa & Scott: Ein Leben auf dem Eis Trainings-Camp CDN 2014 2017-01-25 00:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Weltmeister und Olympiasieger stehen Tessa Virtue und Scott Moir unter permanenter Beobachtung. Das Interesse von Presse, Fans und Offiziellen des Eiskunstlaufverbands ist ständig auf die beiden fokussiert. Tessa und Scott ist das durchaus bewusst, und so ist es für sie gar nicht so einfach, eine gute Balance zwischen öffentlichem, sportlichem und privatem Leben zu finden. Kein Wunder, dass der enorme Druck, der im Trainingscamp auf ihnen lastet, ihnen schon bald ziemlich zu schaffen macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tessa & Scott

