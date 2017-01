National Geographic 04:10 bis 05:00 Dokumentation Nazi-Bauwerke: Utopie und Größenwahn U-Boot-Bunker GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Weil sie einen sicheren Platz im Hafen für ihre tödlichen U-Boote wollten, bauten die Nazis massive, aus undurchdringlichem Beton bestehende U-Boot-Bunker. Ihre enorme Größe machte es unmöglich, sie vor dem Feind zu verstecken. Aber sie waren so konstruiert, dass sie selbst den zerstörerischsten Bomben der Alliierten standhielten. So existieren diese Bunker bis heute und bilden ein Zeugnis dieser Bautechnik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nazi Mega Weapons

