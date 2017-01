National Geographic 21:00 bis 21:50 Dokusoap Outsiders - Leben in der Wildnis Willkommen in der Wildnis USA 2016 2017-01-03 09:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Wirklich abgeschiedene Orte gibt es heutzutage nur noch selten. Aber wer suchet, der findet bekanntlich. Joe Ray etwa lebt mitten in den USA in den Höhlen der Ozarks, wo er fast täglich mit Überschwemmungen konfrontiert wird. Dan Burton und seine Familie wiederum haben ihr persönliches "Mitten im Nirgendwo" auf einer Insel des Michigansees gefunden, während Doc und Jeanny Leverett es sich lieber in einem Baumhaus gemütlich machen. Schließlich wäre da noch der Nomade Bärenklaue, der sein Lager regelmäßig verlegen muss, wenn in den Bergen Idahos mal wieder ein Waldbrand droht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Outsiders: Living Off the Edge