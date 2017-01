National Geographic 11:45 bis 12:35 Dokumentation Yukon Gold Ziel in Sicht CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Für Nika und Chris läuft es am Stowe Creek alles andere als zufriedenstellend. Während ihr Saisonziel in immer weitere Ferne rückt, steigt der Druck, der auf ihnen lastet. Schließlich entlädt er sich in einem folgenschweren Streit. Ken und Guillaume geben unterdessen noch einmal mächtig Dampf, um die schwierige Saison zu retten. Und tatsächlich: Das Schicksal belohnt ihre Mühe mit einer riesigen Überraschung. Karl hingegen hat mit einer zugefrorenen Anlage zu kämpfen. Er und sein Team wagen dennoch einen letzten Versuch auf jungfräulichem Boden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Gold