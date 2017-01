National Geographic 10:10 bis 11:00 Dokumentation I Wouldn't Go In There Stadt der verlorenen Seelen SIN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Robert Joe begibt sich diesmal ins chinesische Nanjing, um grausige übernatürliche Berichte aufzuklären. Spukgeschichten über Soldaten sind der Ausgangspunkt für eine Reise, die ihn tiefer und tiefer in den Abgrund zieht. Er deckt einen mutmaßlichen Tötungswettbewerb während des Chinesisch-Japanischen Krieges auf. Indem er Hinweise von Überlebenden und Experten wie Puzzleteile zusammenfügt, kommt schließlich die ganze Wahrheit ans Licht. Im Mittelpunkt steht dabei ein Massaker, das in der Psyche der Einwohner von Nanjing tiefe Narben hinterlassen hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Wouldn't Go in There

