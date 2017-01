National Geographic 08:35 bis 09:20 Dokumentation No Man Left Behind Flucht aus Afghanistan GB 2016 2017-01-28 16:50 Stereo 16:9 HDTV Merken April 2008: Im Rahmen der Operation "Commando Wrath" soll einer der Anführer der Terrorgruppe Hezb-e-Islami Gulbuddin, die Verbindungen zu den Taliban hat, eliminiert werden. Doch dieser hat sich in einem unzugänglichen Tal Afghanistans verschanzt und wird dort von einer ganzen Meute schwerbewaffneter Kämpfer bewacht. Per Fallschirm gelingt es der Anti-Terror-Einheit schließlich, in das feindliche Territorium vorzudringen. Doch das Team wird in eine tückische Falle gelockt und in eine heftige Schießerei verwickelt. Um zu überleben, sind professionelles Know-how und jede Menge Teamgeist unabdingbar... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: No Man Left Behind

