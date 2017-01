National Geographic 01:10 bis 01:55 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Wieder im Geschäft CDN 2014 2017-01-23 17:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Howie steckt in der Klemme: Ein gewaltiger Unfall bringt ihn an seine Grenzen - auch, wenn er stets zuversichtlich ist, jeden Job zu meistern. Bei dem Crash wurde einiges an Gerümpel kreuz und quer über einen stark befahrenen Highway verstreut. Noch dazu ist sein schwerer Abschleppwagen in der Reparatur, so dass Howie das Problem mit ein paar kleinen Trucks lösen muss. Parallel dazu wird in Alberta der Einsatzwagen auf seine erste Probe gestellt - bei extremen Wetterverhältnissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Pettitt (Narrator) Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Alex Gower-Jackson, Tim Hardy, Susanne Jespersen, Brad Quenville, Matthew Shewchuk Drehbuch: Mark A. Miller, Todd Serotiuk Musik: Christopher Nickel

