National Geographic 19:15 bis 20:10 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Kollision auf der Rollbahn CDN 2011 Stereo 16:9 HDTV Ein dunkler Wolkenvorhang bedeckt den Himmel, als die Boeing MD-87 am 8. Oktober 2001 ihren Flug von Mailand nach Kopenhagen aufnehmen will. Die Sichtverhältnisse am Linate-Airport sind beim Start aufgrund des starken Nebels extrem eingeschränkt, so dass sich die Piloten sich praktisch gänzlich auf die Anweisungen aus dem Tower verlassen müssen. Was die Crew nicht weiß: Eine Cessna Citation CJ2 befindet sich ebenfalls auf dem Rollfeld und steuert geradewegs auf die Boeing zu. Gerade als die SAS-Maschine abhebt, kommt es zur Kollision! Sekunden später geht die Cessna in Flammen auf, die vier Insassen verbrennen bei lebendigem Leib. Die MD-87 wiederum stürzt mit voller Wucht in eine Frachthalle und explodiert. Alle an Bord befindlichen Passagiere und Besatzungsmitglieder sind auf der Stelle tot. "Mayday - Alarm im Cockpit" rekonstruiert das verheerendste Unglück der italienischen Luftfahrtgeschichte. Originaltitel: Air Crash Investigation