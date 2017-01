National Geographic 17:35 bis 18:25 Dokumentation Yukon Gold Seele aus Gold CDN 2016 2017-01-03 11:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Bernie scheint eine Goldquelle entdeckt zu haben. Für ihn und seine Crew bahnt sich eine Glückssträhne an - allerdings zögert er, alles auf diese eine Karte zu setzen. Nika und Chris hingegen haben ihre Waschrinne bereits erfolgreich in Betrieb genommen und konnten erste Gewinne verbuchen. Karl versucht derweil, mit Hilfe einer alten Karte eine Schürfstelle am Last Chance Creek aufspüren. Und für Ken und Guillaume verschiebt sich die Goldsaison ärgerlicherweise nach hinten: Sie müssen noch auf eine wichtige Genehmigung warten - und jeder verlorene Tag ist mit immensen Gewinneinbußen verbunden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Gold