Die "North Branch Correctional Institution" in Maryland beherbergt über 1.400 der gefährlichsten Straftäter der USA. Sie gilt als eine der sichersten Haftanstalten der Welt. Die Zellen sind so ausgelegt, dass sie sogar einem Bombenangriff problemlos standhalten würden. Für die hohen Sicherheitsstandards in der NBCI gibt es einen guten Grund: Rund zwei Drittel der männlichen Insassen haben einen oder bereits mehrere Menschen auf dem Gewissen und legen ein extrem aggressives Verhalten an den Tag - auch Mithäftlingen gegenüber. Nur solange sie hinter Schloss und Riegel sind, kann sichergestellt werden, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht. "Big, Bigger, Biggest" wirft einen Blick hinter die streng bewachten Gefängnismauern und zeigt, welche technischen Innovationen in der Geschichte den Bau des NBCI letztlich erst möglich gemacht haben.