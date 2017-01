Das Erste 23:45 bis 01:05 Thriller Carjacked - Jeder hat seine Grenzen USA 2011 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Die Trennung von ihrem brutalen Ehemann war für Lorraine Burton (Maria Bello) ein erster Schritt ins neue Leben. Doch alle weiteren fallen der alleinerziehenden Mutter überaus schwer. Stets von ihrem machohaften Gatten klein gehalten, fühlt sie sich zutiefst unsicher und sucht Hilfe in einer Therapiegruppe. Zu allem Überfluss will ihr Ex-Mann nun auch noch das alleinige Sorgerecht für den siebenjährigen Sohn Chad (Connor Hill) einklagen. In dieser schwierigen Situation geschieht eines Abends etwas Unfassbares: An einer Tankstelle werden sie und Chad von dem Bankräuber Roy (Stephen Dorff) als Geiseln genommen. Roy ist nur knapp der Polizei entkommen und will unauffällig zu dem Treffpunkt mit seinem Komplizen gelangen. Mit Frau und Kind als Familie getarnt, hofft er, ungehindert die Straßensperren passieren zu können. Trotz größter Angst weiß Lorraine, dass sie die Nerven behalten muss, und lauert auf eine Gelegenheit, um Hilfe zu rufen. In ihrem beidseitigen Interesse, einen unkalkulierbaren Zwischenfall zu vermeiden, nähern sich Opfer und Geiselnehmer einander an. Lorraine ahnt aber, dass Roy nicht die Absicht hat, sie und ihren Sohn wie versprochen gehen zu lassen. Ihr wird klar, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben Stärke zeigen muss. Und tatsächlich gibt sie plötzlich ihrer angestauten Wut freien Lauf. Der Thriller "Carjacked" bezieht seine Spannung aus dem Psychoduell zwischen einem brutalen Gangster und einer angeschlagenen Frau, die in dieser lebensgefährlichen Situation über sich hinauswachsen muss. Hauptdarstellerin Maria Bello beeindruckt, nach ihren hoch gelobten Leistungen in "A History of Violence" und "Prisoners", erneut in einer anspruchsvollen Rolle. Stephen Dorff, durch Michael Manns "Public Enemies" und Sophia Coppolas "Somewhere" bekannt, gibt den unberechenbaren Roy, hinter dessen freundlicher Fassade der Charakter eines cholerischen Psychopathen immer wieder aufblitzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Bello (Lorraine Burton) Stephen Dorff (Roy) Joanna Cassidy (Betty) Catherine Dent (Therapeutin) Connor Hill (Chad Burton) Gary Grubbs (Briggs) Tim Griffin (Officer) Originaltitel: Carjacked Regie: John Bonito Drehbuch: Michael Compton, Sherry Compton Kamera: Theo van de Sande Musik: Bennett Salvay Altersempfehlung: ab 16