Das Erste 20:15 bis 21:45 Thriller Spuren der Rache D 2016 2017-01-02 02:45 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV Frank Hennings arbeitet beim BKA. Doch diese Sache ist zehn Nummern zu groß für ihn. Der Hintergrund: Hen-nings' Frau und Tochter wurden bei einem Bombenanschlag in den Tod gerissen. Zufallsopfer, das Attentat galt einem Politiker. Die Spuren führten zwar zu dem marokkanischen Waffenhändler Nader, doch alle Ermittlungen wurden eingestellt. Also startet Hennings selbst einen verzweifelten Rachefeldzug. Heuert in Marokko als Privat-lehrer von Naders Tochter Yasmin an, um ihn in einem günstigen Moment zu töten. Es kommt alles ganz anders: Unbekannte verüben in Naders Haus ein Massaker, das nur Hennings und Yasmin überleben. Schauspieler: Heiner Lauterbach (Frank Hennings) Maya Lauterbach (Yasmin) Uwe Preuss (Martin Ritzenhoff) Julia Thurnau (Bille Ritter) Michele Cuciuffo (Sharif Nader) Uwe Bohm (Michaelis) Melanie Winiger (Nazimah) Originaltitel: Spuren der Rache Regie: Nikolai Müllerschön Drehbuch: Klaus Burck Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Julius Kalmbacher, Cop Dickie