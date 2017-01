Das Erste 16:10 bis 17:00 Dokusoap Verrückt nach Meer Die Früchte der Philippinen D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Im philippinischen Coron angekommen, besuchen die Passagiere Christine und Steffen eine Cashew-Plantage. Während die beiden dem langen Weg der Cashew vom Baum in die Tüte folgen, entspannt Passagierin Heike Psenitza in den heißen Quellen der Insel. Tochter Kim bringen die allerdings nicht die erhoffte Erholung. Für das Entertainment-Duo Askan und Rainer steht eine Motorrad-Tour auf dem Programm. Auf der paradiesischen Insel wartet eine philippinische Grundschule auf ihren Besuch: Bei der Gesangseinlage der Kinder bleibt kein Auge trocken. Auch nach dem Ablegen kehrt keine Ruhe ein, denn Schiffsarzt Winni Koller rockt bei der Crew-Show mit lauten Rhythmen das Publikum und zeigt ungeahnte Talente. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer