TNT Comedy 01:25 bis 01:50 Comedyserie Hot in Cleveland Baby Wilbur USA 2012 16:9 Merken Joys Sohn Owen bringt sein Baby zu den vier Damen, da er sonst niemanden kennt, der sich um das Kind kümmern könnte. Als Victoria den Kleinen mit zu einem Casting nimmt, ergattert sie eine kleine Rolle in einem Woody Allen-Film. Melanie verliebt sich indes Hals über Kopf in ihren neuen Chef. Können die vier Grazien Owen überreden, gemeinsam mit Wilbur nach Cleveland zu ziehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Heather Locklear (Chloe) Regis Philbin (Pierre) Jay Harrington (Alec) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: David Trainer Drehbuch: Rachel Sweet Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman

