Syfy 03:55 bis 04:45 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Heilige Visionen USA 1996 Stereo 16:9 Merken Ein Gemälde, das das sagenhafte bajoranische B'hala zeigt, ist für eine Zeit lang auf Deep Space Nine zu sehen. Sisko (Avery Brooks) fühlt sich magisch angezogen von dem Bild und beschließt daraufhin, nach der untergegangenen Stadt zu suchen. Auf dem Holodeck versucht der Commander, weitere Erkenntnisse zu gewinnen, fällt dabei jedoch in Ohnmacht. In der Folgezeit wird er von Visionen über Bajor heimgesucht, die bald sein eigenes Leben in Gefahr bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rene Auberjonois (Odo) Avery Brooks (Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Jonathan West Drehbuch: Hans Beimler Kamera: Kris Krosskove, Jonathan West Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 6

