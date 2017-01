Syfy 03:05 bis 03:55 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Aufstieg USA 1996 Stereo 16:9 Merken Odo (Rene Auberjonois) und Quark (Armin Shimerman) sind in einem Runabout-Shuttle unterwegs nach Inferna Prime. Nach einer Explosion an Bord müssen die beiden auf einem Planeten der L-Klasse notlanden. Der Replikator, die Kommunikationssysteme und der Proviant sind weitgehend zerstört. Die beiden sind in der unwirtlichen Eiswüste vollkommen aufeinander angewiesen. Das hindert die Streithähne jedoch nicht, ihren Kleinkrieg fortzuführen. Unterdessen kehrt Nog (Aron Eisenberg) auf die Station zurück und teilt sich mit Jake (Cirroc Lofton) ein Quartier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rene Auberjonois (Odo) Avery Brooks (Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Ira Steven Behr, Robert Hewitt Wolfe Kamera: Kris Krosskove Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 6