Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Die Königin CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Merken In einem von Michaels Laboren hat die Crew Daten gefunden, die Dr. Keller (Jewel Staite) in die Lage versetzten, eine Gentherapie für die Wraith zu entwickeln, damit sie sich fortan normal ernähren können. Sie trifft sich mit ihrem alten Freund Todd, um ihn für den Vorschlag zu gewinnen, die Therapie an einem Wraith aus seiner Allianz zu testen. Dafür muss allerdings erst die Erlaubnis der Königin der Königinnen, die Urmutter der Wraith, eingeholt werden und das wiederum bedarf einiger List. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) Christopher Heyerdahl (Todd the Wraith) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Brenton Spencer Drehbuch: Alan McCullough Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16