Syfy 14:55 bis 16:00 SciFi-Serie Star Trek - Der Käfig USA 1965 Stereo 16:9 Die USS Enterprise unter dem Kommando von Captain Pike hat gerade einen verlustreichen Einsatz auf dem Planeten Rigel VII hinter sich. Auf dem Weg zur nächsten Sternenflottenbasis kommt seltsamer Notruf herein: Von dem Raumschiff Columbia, das vor Jahren auf dem Planeten Talos IV verschollen ist. Pike glaubt zunächst an einen Zufall, doch beim zweiten Notruf lässt er den Kurs ändern. Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Hunter (Captain Christopher Pike) Susan Oliver (Vina) Leonard Nimoy (Mr. Spock) Majel Barrett (Number One) John Hoyt (Dr. Phillip Boyce) Peter Duryea (Lt. José Tyler) Laurel Goodwin (Yeoman J.M. Colt) Originaltitel: Star Trek Regie: Robert Butler Drehbuch: Gene Roddenberry Kamera: William E. Snyder Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 6