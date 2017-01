History 20:15 bis 21:55 Drama Unsere Mütter, unsere Väter Eine andere Zeit D 2013 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Berlin im Sommer 1941: Die fünf Freunde Wilhelm, Friedhelm, Charlotte, Viktor und Greta nehmen voneinander Abschied. Wilhelm und Friedhelm sind an die Ostfront beordert, Charlotte wird als Krankenschwester dort hingehen. Sie versprechen, sich nach dem Krieg wieder zu treffen. Während die Brüder Wilhelm und Friedhelm Zeugen schrecklicher Verbrechen werden, erlebt auch Charlotte im Lazarett die brutale Kriegswirklichkeit. Greta arbeitet derweil in Berlin an ihrer Karriere als Sängerin und beginnt eine Affäre mit dem SS-Sturmbannführer Dorn, die sie vor ihrem jüdischen Freund Viktor verheimlicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Volker Bruch (Wilhelm Winter) Tom Schilling (Friedhelm Winter) Katharina Schüttler (Greta) Ludwig Trepte (Viktor Goldstein) Miriam Stein (Charlotte) Mark Waschke (Dorn) Christiane Paul (Lilija) Originaltitel: Unsere Mütter, unsere Väter Regie: Philipp Kadelbach Drehbuch: Stefan Kolditz Kamera: David Slama Musik: Fabian Römer