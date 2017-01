History 18:50 bis 19:45 Dokumentation Mythen der Geschichte Die sagenhafte Geschichte von Machu Picchu GB, AUS 2014 Stereo 16:9 Merken Die geheimnisvolle Welt der Inka hatte den amerikanischen Archäologen Hiram Bingham schon immer fasziniert. Im Sommer des Jahres 1911 machte er eine Reise nach Peru, die sein Leben und unseren Blick auf die Geschichte Altamerikas für immer verändern sollte. In 2.300 Metern Höhe fand er mitten in den Anden die legendäre Inka-Stadt Machu Picchu, eine abgelegene Ruinenstätte über den Wolken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Myth Hunters Altersempfehlung: ab 12